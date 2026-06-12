Rupiah Sore Ini Menguat 128 Poin ke Rp17.860 per USD

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini. Rupiah naik 128 poin atau sekitar 0,71 persen ke level Rp17.860 per dolar AS.

Analis Pasar Uang Ibrahim Assuaibi mengatakan salah satu sentimen penguatan rupiah berasal dari keputusan Presiden AS Donald Trump yang membatalkan rencana serangan pada Kamis. Trump menyebut diskusi dengan Iran mengalami kemajuan dan kesepakatan damai yang akan membuka kembali Selat Hormuz untuk pelayaran dapat ditandatangani paling cepat pada akhir pekan ini, meskipun Teheran menyatakan belum mengambil keputusan final.

Sebelumnya, Iran mengumumkan "penutupan" Selat Hormuz, ketika lalu lintas kapal di kawasan tersebut sudah sangat terbatas. Iran juga menyatakan akan menembak kapal apa pun yang mencoba melintasi jalur perairan tersebut.

"Selat tersebut biasanya dilalui seperlima pengiriman minyak dan gas alam cair global. Blokade Teheran selama berbulan-bulan telah membuat harga energi tetap tinggi," tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (12/6/2026).

Media pemerintah Iran melaporkan pada Jumat bahwa pasukan negara itu telah mencegah sebuah kapal tanker melintasi Selat Hormuz tanpa koordinasi. Sementara itu, militer AS menyatakan melalui media sosial bahwa kapal-kapal komersial masih terus melintasi jalur perairan tersebut.

Selain itu, data ekonomi AS terbaru pada Kamis memperkuat kekhawatiran bahwa tekanan inflasi masih tinggi. Harga produsen naik lebih besar dari perkiraan pada Mei 2026 dan mencatat kenaikan tahunan terbesar dalam tiga setengah tahun akibat meningkatnya biaya energi yang memengaruhi perekonomian.