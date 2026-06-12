ESDM Finalisasi 13 Proyek Hilirisasi Rp239 Triliun, Ditargetkan Rampung Tahun Ini

ESDM mencatat saat ini terdapat 13 proyek hilirisasi yang tengah memasuki tahap pre-feasibility study (pra-FS). (Foto: Okezone.com/MIND ID)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat saat ini terdapat 13 proyek hilirisasi yang tengah memasuki tahap pre-feasibility study (pra-FS). Total nilai investasi untuk 13 proyek hilirisasi tersebut ditaksir mencapai sekitar Rp239 triliun.

"Paling yang di kami sekarang finalisasi yang 13 proyek itu, pra-FS-nya. Nah, itu kan harus segera kita rampungkan (target) Juli," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan saat ini dokumen pra-FS masih berada di Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi yang sebelumnya dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah dokumen pra-FS tersebut rampung, dokumen itu akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Erani menjelaskan dokumen yang diserahkan kepada Danantara akan dikaji lebih lanjut untuk menilai aspek keekonomian sebelum proyek tersebut dijalankan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa 13 proyek hilirisasi ini merupakan sasaran baru pemerintah. Sebelumnya, pemerintah telah menyusun sedikitnya 20 proyek hilirisasi yang akan dikerjakan dalam beberapa waktu mendatang.