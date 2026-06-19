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Prabowo Minta Himbara Tak Buru-Buru Naikkan Suku Bunga Kredit meski BI Rate Naik 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |11:05 WIB
Prabowo Minta Himbara Tak Buru-Buru Naikkan Suku Bunga Kredit meski BI Rate Naik 
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan kepada perbankan untuk menahan suku bunga kredit menyusul kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).

Hal itu disampaikan Rosan usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Istana Kepresidenan pada Kamis (19/6/2026) malam. Menurutnya tidak ada instruksi tersebut.

"Oh tidak ada, tidak ada. Tidak ada ya," katanya dikutip, Jumat (19/6/2026).

Rosan menyebut, yang menjadi perhatian utama pemerintah justru bagaimana perbankan terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal.

Ia menjelaskan, kinerja industri perbankan nasional saat ini masih menunjukkan tren positif. Dalam periode 2025 hingga 2026, pertumbuhan penyaluran kredit atau lending perbankan tercatat mencapai rata-rata 15%.

"Kalau dilihat memang dalam perjalanan setahun ini dari 2025 sampai 2026, lending perbankan kita itu naik average 15 persen," ungkapnya.

 

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