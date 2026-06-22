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IHSG Sesi I Melemah ke Level 6.099

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |12:49 WIB
IHSG Sesi I Melemah ke Level 6.099
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi sebesar 1,25 persen ke level 6.099 pada penutupan perdagangan siang ini, Senin (22/6/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi, IHSG tampil sumringah di level 6.217. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.226, dan perlahan terjun ke level terendah di 6.052.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 12,3 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp7,6 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,6 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 206 emiten bergerak menguat, 501 emiten melemah, dan 252 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Megapolitan Developments (EMDE) memimpin setelah melonjak 28,07 persen. Posisi berikutnya ditempati Mega Perintis (ZONE) yang naik 24,77 persen, serta Radana Bhaskara Finance (HDFA) yang menguat 20,24 persen.

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