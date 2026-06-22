IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.116

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 60,45 poin atau 0,98 persen ke level 6.116 pada sesi terakhir perdagangan Senin (22/6/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 227 saham menguat, 471 saham melemah dan 261 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,4 triliun dari 20,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,67 persen 599, indeks JII turun 0,91 persen 362, indeks IDX30 turun 1,75 persen ke 338 dan indeks MNC36 turun 1,98 persen ke 264.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, industri, konsumer siklikal, bahan baku, transportasi, kesehatan. Sedangkan yang menguat hanya ada energi dan teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Mega Perintis Tbk (ZONE) naik 24,77 persen ke Rp680, PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE) naik 24,56 persen ke Rp71, dan saham PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) naik 24,14 persen ke Rp108.