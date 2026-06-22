Pagu Anggaran 2027 Disetujui Rp664 Miliar, Ini Respons Menko Airlangga

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR resmi menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahan untuk tujuh Kementerian Koordinator untuk Tahun Anggaran 2027. Dari keputusan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamankan total alokasi anggaran sebesar Rp664 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pimpinan dan anggota legislatif atas rampungnya pembahasan tersebut. Dukungan pendanaan ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan radar fungsi sinkronisasi serta memperkuat eksekusi kebijakan ekonomi nasional di tengah pekatnya tantangan global.

“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” ungkap Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Rapat kerja strategis yang dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjadi momentum penting dalam memastikan keberlanjutan program prioritas nasional.

Dukungan finansial yang memadai diharapkan dapat menjadi katalisator bagi kementerian dalam menetapkan jangkar kebijakan yang efektif.

Pihak Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa total pagu Rp664 miliar yang telah disepakati akan langsung dijadikan basis operasional untuk memetakan program kerja sepanjang tahun 2027.

Seluruh serapan anggaran ke depan bakal difokuskan untuk mengawal jalannya transformasi struktural. Langkah ini diambil guna memacu laju pertumbuhan ekonomi domestik agar bergerak lebih inklusif, berkelanjutan, serta memiliki daya saing tinggi guna mengejar target jangka panjang Indonesia Maju.