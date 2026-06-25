IHSG Sesi I Naik 2,69 Persen ke Level 6.041

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat hingga jeda sesi I perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat hingga jeda sesi I perdagangan hari ini. IHSG naik 2,69 persen ke level 6.041.

Total volume transaksi tercatat 12,5 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp7,9 triliun. Sebanyak 557 saham menguat, 149 saham melemah, dan 253 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan, seperti LQ45 naik 2,89 persen, Jakarta Islamic Index (JII) naik 2,69 persen, IDX30 naik 2,91 persen, dan MNC36 naik 2,83 persen.

Pada sesi I perdagangan Kamis (25/6/2026), indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau, antara lain keuangan, bahan baku, transportasi, industri, konsumer non-siklikal, infrastruktur, konsumer siklikal, properti, kesehatan, energi, dan teknologi.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) naik 24,38 persen ke Rp3.110, PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS) naik 22,67 persen ke Rp92, dan PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) naik 20,57 persen ke Rp64.

Sementara itu, saham penghuni top losers antara lain PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) turun 10 persen ke Rp4.050, PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) turun 10 persen ke Rp3.060, dan PT Wilton Makmur Indonesia Tbk (SQMI) turun 10 persen ke Rp36.

(Feby Novalius)

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