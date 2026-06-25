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IHSG Rebound di Awal Perdagangan, Menguat 11 Poin ke Level 5.895

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |09:22 WIB
IHSG Rebound di Awal Perdagangan, Menguat 11 Poin ke Level 5.895
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Namun, berselang beberapa menit IHSG naik 0,19 persen atau 11 poin ke level 5.895.

Pada pembukaan perdagangan Kamis (25/6/2026), LQ45 menguat 0,59 persen ke 581,584. IDXLQ45LCL naik 0,56 persen ke 84,654. IDX30 menguat 0,73 persen ke 329,638, dan IDX80 naik 0,59 persen ke 87,100.

Pada perdagangan sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tajam pada akhir perdagangan hari ini, Rabu (24/6/2026). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG berakhir di level 5.883,88, turun 217,45 poin atau 3,56 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah sempat menguat pada awal sesi. Indeks dibuka di level 6.128,27 dan sempat menyentuh level tertinggi harian 6.171,38, sebelum tekanan jual yang masif mendorong indeks turun hingga menyentuh level terendah 5.876,93.

Dari sisi aktivitas perdagangan, nilai transaksi mencapai Rp14,73 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 24,11 miliar saham dan frekuensi transaksi mencapai 1,995 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.315 triliun.

Tekanan jual terlihat merata di pasar. Sebanyak 646 saham ditutup melemah, jauh lebih banyak dibandingkan 103 saham yang menguat, sementara 210 saham bergerak stagnan.

(Feby Novalius)

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