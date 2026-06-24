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IHSG Ditutup Anjlok 3,56 Persen ke Level 5.883 Usai Catatan MSCI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |16:20 WIB
IHSG Ditutup Anjlok 3,56 Persen ke Level 5.883 Usai Catatan MSCI
IHSG Ditutup Anjlok 3,56 Persen ke Level 5.883 Usai Catatan MSCI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tajam 217,45 poin atau 3,56 persen ke level 5.883,88 pada akhir perdagangan hari ini, Rabu (24/6/2026). 

IHSG melemah di tengah MSCI memberikan dua catatan terhadap aspek transparansi kepemilikan saham dan praktik coordinated trading untuk pasar modal Indonesia, meski klasifikasi pasar tetap dipertahankan sebagai emerging market. 

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah sempat menguat pada awal sesi. Indeks dibuka di level 6.128,27 dan sempat menyentuh level tertinggi harian 6.171,38, sebelum tekanan jual yang masif mendorong indeks terus turun hingga menyentuh level terendah 5.876,93.

Dari sisi aktivitas perdagangan, nilai transaksi mencapai Rp14,73 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 24,11 miliar saham dan frekuensi transaksi mencapai 1,995 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.315 triliun.

Tekanan jual terlihat merata di pasar. Sebanyak 646 saham ditutup melemah, jauh lebih banyak dibandingkan 103 saham yang menguat, sementara 210 saham bergerak stagnan.

Pelemahan IHSG sejalan dengan kinerja seluruh indeks sektoral yang ditutup negatif. Sektor barang baku menjadi penekan terbesar dengan koreksi 6,64 persen, diikuti sektor energi yang turun 5,99 persen.

Sementara itu, sektor transportasi melemah 4,84 persen, sektor infrastruktur turun 4,47 persen, dan sektor non-primer terkoreksi 3,91 persen.

Adapun sektor perindustrian turun 3,59 persen, sektor properti melemah 2,81 persen, sektor keuangan turun 2,18 persen, sedangkan sektor primer, kesehatan, dan teknologi masing-masing turun 1,59 persen, 1,58 persen, dan 1,57 persen.

 

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