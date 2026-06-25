KSP Dudung Cek Langsung Stok BBM di Plumpang, Pastikan Pasokan Aman

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman meninjau pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Integrated Terminal Jakarta (Terminal BBM Plumpang) yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta Utara.

Langkah ini dilakukan untuk menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) guna memastikan seluruh arahan Presiden terkait penguatan ketahanan energi nasional, pengurangan ketergantungan impor BBM, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, serta penguatan ekonomi berjalan hingga tingkat operasional.

Dalam peninjauan tersebut, Dudung didampingi sejumlah pemangku kepentingan sektor energi nasional, antara lain Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, serta Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Hari Purnomo.

"Saya datang langsung ke Terminal BBM Plumpang untuk memastikan arahan Presiden berjalan nyata di lapangan. Intinya, negara hadir untuk memastikan kebutuhan dasar energi rakyat tetap aman dan terkendali," ujar Dudung, Kamis (25/6/2026).

Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan stok BBM berada dalam kondisi aman, kualitasnya terjamin, serta jalur distribusi dari terminal ke masyarakat berjalan lancar guna mencegah potensi kelangkaan maupun antrean panjang di SPBU.