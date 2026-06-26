Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gas Bumi Jadi Andalan Ketahanan Energi RI, Tapi Dihadapkan Sejumlah Tantangan

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |10:00 WIB
Gas Bumi Jadi Andalan Ketahanan Energi RI, Tapi Dihadapkan Sejumlah Tantangan
Gas bumi dinilai dapat menjadi tulang punggung transisi energi yang berkelanjutan, kompetitif, dan berdaya saing tinggi. (Foto: Okezone.com/PGN)
A
A
A

JAKARTA – Gas bumi dinilai dapat menjadi tulang punggung transisi energi yang berkelanjutan, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tengah meningkatnya kebutuhan energi serta komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon. Namun, pengembangannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, serta kebutuhan harmonisasi kebijakan dan kepastian investasi.

Menurut Ketua Ikatan Ahli Perpipaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAPMIGAS), Rosa Permata Sari, gas bumi memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi energi.

“Gas bumi memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung transisi energi Indonesia. IAPMIGAS berupaya menghadirkan rekomendasi yang konstruktif dan implementatif untuk mempercepat pengembangan infrastruktur, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan daya saing sektor gas bumi nasional,” ujar Rosa, Jumat (26/6/2026). 

Dirinya menyoroti lima langkah utama untuk mempercepat pengembangan gas bumi nasional. Pertama, percepatan integrasi infrastruktur gas bumi melalui pembangunan jaringan pipa transmisi dan sistem distribusi terintegrasi guna memperkuat konektivitas antara sumber pasokan dan pusat permintaan energi.

Kedua, optimalisasi rantai nilai gas bumi melalui sinkronisasi pasokan dan permintaan, termasuk penguatan infrastruktur LNG, fasilitas regasifikasi, dan jaringan distribusi untuk meningkatkan efisiensi sistem.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/320/3226012//gas_bumi-o4le_large.jpg
PGN (PGAS) Siap Tambah Pasokan Gas Bumi dari Lapangan Sengeti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225933//gas_bumi-eUnC_large.jpg
ESDM Dukung CNG Clustering, Akses Gas Bumi Rumah Tangga di Yogyakarta Diperluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225276//pipa_gas-1Ms6_large.jpg
Proyek Pipa WNTS-Pemping Rampung, Gas Natuna Siap Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3225085//migas-1lAq_large.jpg
Participating Interest 10 Persen Migas, Antara Dividen dan Tanggung Jawab Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224648//sawit-Wg1v_large.jpg
Sulap Limbah Sawit Jadi Energi Senilai Rp1,7 Triliun, CBG Diperkuat Tekan Impor LNG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/320/3224376//pertamina-Jeug_large.jpg
Pertamina EP Cepu Raup Laba, Siap Percepat Transisi Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement