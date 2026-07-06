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Siapa Pemilik Tokopedia Sekarang yang Diisukan PHK Masal Pegawainya?

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |21:01 WIB
Siapa Pemilik Tokopedia Sekarang yang Diisukan PHK Masal Pegawainya?
Siapa pemilik Tokopedia sekarang yang diisukan PHK masal pegawainya? (Foto :okezone.com/Ist)
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JAKARTA – Siapa pemilik Tokopedia sekarang yang diisukan PHK masal pegawainya?

Tokopedia menjadi sorotan setelah beredar isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga 90 persen karyawan. Di tengah kabar tersebut, publik juga mempertanyakan struktur kepemilikan terbaru perusahaan e-commerce tersebut.

Tokopedia pertama kali didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 17 Agustus 2009. Keduanya membangun Tokopedia dengan misi pemerataan ekonomi digital agar pelaku usaha di berbagai daerah dapat terhubung tanpa batas wilayah.

Seiring perkembangan bisnis, kepemimpinan Tokopedia kini berada di bawah Melissa Siska Juminto yang menjabat sebagai President of E-Commerce Tokopedia. Ia sebelumnya berkarier di perusahaan tersebut sebagai akuntan hingga kemudian dipercaya memimpin operasional e-commerce.

Dalam perjalanannya, Tokopedia sempat bergabung dengan Gojek melalui pembentukan GoTo pada 2021. Pada 2022, GoTo resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan terbuka.

Perubahan struktur kepemilikan kembali terjadi pada 2024, ketika ByteDance melalui TikTok menyelesaikan akuisisi mayoritas sebesar 75,01 persen saham Tokopedia pada 31 Januari 2024. Dengan transaksi tersebut, operasional Tokopedia berada di bawah kendali TikTok, sementara GoTo Group tetap mempertahankan 24,99 persen saham.

Menanggapi isu PHK massal, GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang masih memiliki 24,99 persen saham Tokopedia menyatakan menghormati setiap langkah yang diambil manajemen Tokopedia terkait rencana penyesuaian organisasi.

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