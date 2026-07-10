Harta Kekayaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang Kena OTT KPK

JAKARTA - Harta Kekayaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang kena OTT KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Solo Raya yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Selain bupati, pihak yang diamankan terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, sebelum dibawa ke Jakarta, tim penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap 18 orang di Polresta Surakarta.

"Dalam perkembangan rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah 18 orang di Polresta Surakarta," kata Budi kepada wartawan.

Dari hasil pemeriksaan awal, KPK memutuskan membawa sembilan orang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Berikut harta kekayaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (10/7/2026).

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 29 Februari 2024 (periodik tahun 2023), total kekayaan Etik Suryani mencapai Rp7.815.328.777. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan laporan sebelumnya, di mana pada 2022 total hartanya sekitar Rp6,69 miliar.