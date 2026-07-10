Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang Kena OTT KPK 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |21:15 WIB
Harta Kekayaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang Kena OTT KPK 
Bupati Sukoharjo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta Kekayaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang kena OTT KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Solo Raya yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Selain bupati, pihak yang diamankan terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, sebelum dibawa ke Jakarta, tim penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap 18 orang di Polresta Surakarta.

"Dalam perkembangan rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah 18 orang di Polresta Surakarta," kata Budi kepada wartawan. 

Dari hasil pemeriksaan awal, KPK memutuskan membawa sembilan orang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. 

Berikut harta kekayaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (10/7/2026).

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 29 Februari 2024 (periodik tahun 2023), total kekayaan Etik Suryani mencapai Rp7.815.328.777. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan laporan sebelumnya, di mana pada 2022 total hartanya sekitar Rp6,69 miliar. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/455/3223445/edison-9vpZ_large.jpg
Harta Kekayaan Bupati Muara Enim Edison yang Kena OTT KPK, Punya Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/455/3222448/silmy-iZx2_large.jpg
Harta Kekayaan Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi yang Serahkan Diri ke KPK dan Kini Pakai Rompi Oranye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/455/3222213/dadan-7mvk_large.png
Segini Harta Kekayaan Kepala BGN Dadan Hindayana yang Dicopot Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219284/muhadjir_effendy-qlhp_large.jpg
Harta Kekayaan Muhadjir Effendy di LHKPN yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/455/3213957/gubernur_kaltim-db1D_large.jpg
Harta Kekayaan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud Rp166,5 Miliar, Punya Utang Rp112 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212832/hery-DuW4_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Hery Susanto, Ketua Ombudsman yang Baru 6 Hari Menjabat Ditangkap Kejagung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement