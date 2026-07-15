Ubah Strategi Bisnis, Jasa Marga Fokus Ciptakan Nilai Berkelanjutan

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengubah arah strategi bisnis dengan berfokus pada penciptaan nilai berkelanjutan (value-oriented).

Transformasi itu dilakukan agar pengelolaan jalan tol tidak hanya mendorong pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, pengguna jalan, investor, hingga negara.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyatakan keberhasilan perusahaan kini tidak lagi diukur dari besarnya aset atau panjang ruas jalan tol yang dikelola.

“Setiap aset, inovasi dan kilometer jalan tol harus dikelola secara optimal dengan menempatkan pelanggan sebagai pusat strategi bisnis melalui prinsip Know Your Customer,” ujar Rivan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, ukuran utama adalah nilai yang mampu diciptakan bagi publik melalui pengelolaan infrastruktur yang lebih optimal.

Jasa Marga juga mengembangkan konsep infra as a culture atau infraculture, yakni menjadikan jalan tol tidak sekadar sebagai infrastruktur penghubung, tetapi bagian dari ekosistem transportasi yang mampu meningkatkan pengalaman perjalanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Transformasi itu didukung penguatan layanan digital melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), pusat kendali operasional berbasis data yang memantau kondisi lalu lintas secara real time.