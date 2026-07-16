Perusahaan Biofarmasi Jepang Investasi Rp539 Miliar di Industri Plasma Indonesia

Investasi perusahaan biofarmasi asal Jepang, Takeda, dalam pengembangan ekosistem produk obat derivat plasma (PODP) di Indonesia. (foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan komitmen investasi perusahaan biofarmasi asal Jepang, Takeda, dalam pengembangan ekosistem produk obat derivat plasma (PODP) di Indonesia.

Pada tahap awal, Takeda berkomitmen mengucurkan investasi hingga USD30 juta atau setara Rp539 miliar dalam kurun waktu dua tahun untuk membangun jaringan bank plasma sebagai fondasi utama industri plasma nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menyatakan kehadiran investasi Takeda mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan investor global terhadap prospek iklim investasi di Indonesia, khususnya pada sektor industri kesehatan berbasis teknologi tinggi.

"Investasi ini merupakan investasi strategis yang tidak hanya menghadirkan tambahan modal, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja berketerampilan tinggi. Pemerintah terus mendorong investasi yang memberikan nilai tambah dan memperkuat kapasitas industri nasional sehingga Indonesia dapat menjadi pusat manufaktur dan inovasi kesehatan di kawasan," ujar Rosan dalam keterangan resmi yang dikutip, Kamis (16/7/2026).

Kemitraan ini selaras dengan peta jalan transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi di berbagai sektor prioritas, termasuk industri kesehatan, untuk meningkatkan daya saing manufaktur domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Selama ini, Jepang konsisten menjadi salah satu mitra investasi utama Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jepang menempati peringkat kelima sebagai investor terbesar di Indonesia pada triwulan I 2026 dengan nilai realisasi investasi mencapai USD1 miliar.