Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perusahaan Biofarmasi Jepang Investasi Rp539 Miliar di Industri Plasma Indonesia 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |12:00 WIB
Perusahaan Biofarmasi Jepang Investasi Rp539 Miliar di Industri Plasma Indonesia 
Investasi perusahaan biofarmasi asal Jepang, Takeda, dalam pengembangan ekosistem produk obat derivat plasma (PODP) di Indonesia. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan komitmen investasi perusahaan biofarmasi asal Jepang, Takeda, dalam pengembangan ekosistem produk obat derivat plasma (PODP) di Indonesia.

Pada tahap awal, Takeda berkomitmen mengucurkan investasi hingga USD30 juta atau setara Rp539 miliar dalam kurun waktu dua tahun untuk membangun jaringan bank plasma sebagai fondasi utama industri plasma nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menyatakan kehadiran investasi Takeda mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan investor global terhadap prospek iklim investasi di Indonesia, khususnya pada sektor industri kesehatan berbasis teknologi tinggi.

"Investasi ini merupakan investasi strategis yang tidak hanya menghadirkan tambahan modal, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja berketerampilan tinggi. Pemerintah terus mendorong investasi yang memberikan nilai tambah dan memperkuat kapasitas industri nasional sehingga Indonesia dapat menjadi pusat manufaktur dan inovasi kesehatan di kawasan," ujar Rosan dalam keterangan resmi yang dikutip, Kamis (16/7/2026).

Kemitraan ini selaras dengan peta jalan transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi di berbagai sektor prioritas, termasuk industri kesehatan, untuk meningkatkan daya saing manufaktur domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Selama ini, Jepang konsisten menjadi salah satu mitra investasi utama Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jepang menempati peringkat kelima sebagai investor terbesar di Indonesia pada triwulan I 2026 dengan nilai realisasi investasi mencapai USD1 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230382//bitcoin-LY6K_large.png
Pasar Kripto Indonesia Kian Dilirik Investor Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/320/3226885//purbaya-tPvq_large.jpg
Di Hadapan Investor Korea, Purbaya Janji Bereskan Hambatan Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224565//prabowo-DVa0_large.jpg
Prabowo Minta Rosan Jelaskan Kondisi Investasi di Indonesia Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/622/3222995//tips_keuangan-IesO_large.png
4 Strategi Dongkrak Inklusi Keuangan dan Investasi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/278/3222577//bei-Gj2a_large.jpg
BEI Bantah Kabar Indonesia Turun ke Frontier Market
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219917//kek_sanur-5tSU_large.jpg
KEK Sanur Jadi Strategi Baru Tekan Devisa Keluar dari Sektor Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement