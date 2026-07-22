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Harga Bawang Merah Turun Jadi Rp42 Ribu, Cabai Rawit Naik Rp52 Ribu dan Daging Sapi Rp150 Ribu 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |11:10 WIB
Harga Bawang Merah Turun Jadi Rp42 Ribu, Cabai Rawit Naik Rp52 Ribu dan Daging Sapi Rp150 Ribu 
Harga Pangan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga komoditas pangan nasional terpantau mengalami pergerakan harga pada hari ini, Rabu (22/7/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia sebagian komoditas utama mengalami kenaikan, namun tidak sedikit juga yang turun.

Kenaikan harga berlaku untuk beras kualitas bawah I yang naik 0,34 persen menjadi Rp14.750 per kg. Diikuti beras kualitas medium I dan II yang masing-masing naik 0,31 persen dan 31 persen menjadi Rp16.400 dan Rp16.200 per kg.

Selain itu, kenaikan harga juga dialami cabai rawit hijau yang naik 0,67 persen menjadi Rp52.450 per kg. Kemudian daging ayam ras segar naik 1,04 persen menjadi Rp38.750 per kg. Daging sapi kualitas I naik 0,03 persen menjadi Rp150.550 per kg. Minyak goreng curah naik 0,24 persen menjadi Rp20.550 per kg dan telur ayam ras naik 2,07 persen menjadi Rp29.600 per kg.

Sementara itu penurunan harga berlaku untuk bawang merah turun 4,38 persen menjadi Rp42.600 per kg. Bawang putih turun 1,93 persen menjadi Rp43.200 per kg. Beras kualitas bawah II turun 0,34 persen menjadi Rp14.600 per kg.

Mayoritas aneka cabai juga turun, seperti cabai merah besar turun 2,26 persen menjadi Rp47.550 per kg. Cabai merah keriting turun 2,54 persen menjadi Rp46.050 per kg. Cabai rawit merah turun 5,16 menjadi Rp55.150 per kg.

 

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Topik Artikel :
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