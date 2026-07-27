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Mentan Senyum-Senyum saat Ditanya Pengganti Sudaryono yang Kini Jadi Kepala BGN

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |14:02 WIB
Mentan Senyum-Senyum saat Ditanya Pengganti Sudaryono yang Kini Jadi Kepala BGN
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman enggan berbicara mengenai sosok yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan). (Foto :Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman enggan berbicara mengenai sosok yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) setelah Sudaryono diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Amran hanya melempar senyum sambil menyampaikan apresiasi atas penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN. Menurutnya, Sudaryono merupakan sosok yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas barunya.

"Kami enggak ada pesan. Dia hebat, cerdas. Dia pekerja keras dan masih muda. Pesan saya satu, ke beliau, bagaimana merit system diterapkan di BGN. Meritokrasi. Sudah," kata Amran sambil tersenyum di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (27/7/2026).

Terkait posisi Wamentan yang ditinggalkan Sudaryono, Amran mengakui jabatan tersebut saat ini masih kosong.

"Iya, kosong," ujarnya singkat.

Ketika kembali didesak mengenai siapa calon pengganti Sudaryono, Amran hanya memberikan respons dengan senyum. Bahkan, saat ditanya apakah memiliki rekomendasi nama tertentu, ia menjawab penuh misteri.

"Saya rekomendasikan..." ucapnya sembari tersenyum tanpa melanjutkan pernyataannya.

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