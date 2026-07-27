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Intip Peluang Industri Alat Berat di RI 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |20:01 WIB
Intip Peluang Industri Alat Berat di RI 
Intip Peluang Industri Alat Berat di RI  (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Industri alat berat di Indonesia menghadapi perubahan kebutuhan seiring meningkatnya aktivitas di sektor konstruksi, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.

Pelaku industri kini tidak hanya membutuhkan alat berat dengan kapasitas kerja tinggi, tetapi juga mengutamakan efisiensi operasional, kemudahan perawatan, serta dukungan layanan purna jual.

Perubahan kebutuhan tersebut mendorong sejumlah perusahaan memperluas portofolio produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih beragam. 

Salah satunya dilakukan PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) yang memperkenalkan lini utility equipment baru berupa wheel loader dan bulldozer guna menjawab kebutuhan operasional di berbagai sektor industri.

Presiden Direktur Hexindo Adiperkasa Dwi Swasono mengatakan, pelanggan kini semakin selektif dalam menentukan investasi alat berat. 

"Strategi kami untuk memperluas portofolio produk di tengah kebutuhan industri terhadap alat berat yang semakin beragam," ujar Dwi di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, keputusan pembelian tidak lagi semata didasarkan pada tenaga mesin atau kapasitas unit, tetapi juga mempertimbangkan biaya kepemilikan, keandalan alat, hingga kepastian layanan selama masa operasional.

"Tidak semua pelanggan membutuhkan solusi dengan spesifikasi yang sama, namun mereka memiliki kesamaan ekspektasi terhadap alat berat yang andal, produktif, dan didukung layanan purna jual," katanya.

Kondisi tersebut mencerminkan perubahan tren di industri alat berat yang menempatkan efisiensi sebagai salah satu faktor utama.

Penggunaan teknologi pemantauan armada secara real time juga mulai menjadi kebutuhan untuk membantu perusahaan mengurangi risiko gangguan operasional dan menekan waktu henti (downtime).

 

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