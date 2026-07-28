Taspen Gandeng iNews Media Group Gelar Public Relations Summit 2026, Perkuat Kualitas Kehumasan

JAKARTA - PT Taspen (Persero) menggelar program pelatihan kehumasan bertajuk Public Relations (PR) Summit 2026 dengan menggandeng iNews Media Group (IMG) sebagai mitra strategis. Langkah ini ditempuh demi memperkuat kapasitas komunikasi publik dan profesionalisme para insan humas Perseroan yang tersebar di seluruh cabang se-Indonesia.

iNews Media Group menyambut baik kepercayaan Taspen dalam menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas kehumasan perseroan. Kemampuan komunikasi yang efektif dinilai menjadi faktor penentu utama dalam membangun reputasi positif sebuah korporasi di mata publik.

"Biasanya kalau di Corporate Secretary itu, cara menyampaikan itu paling penting. Kebetulan saya juga sebagai Corporate Secretary di MNC Group, jadi cara kita berbicara itu sangat penting, baik berbicara maupun dalam menulis," kata Wakil Direktur Utama sekaligus Direktur Pemberitaan iNews Media Group Syafril Nasution dalam sambutan acara PR Summit Taspen, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Syafril menekankan soal kualitas narasi yang disampaikan oleh praktisi kehumasan secara langsung mencerminkan profesionalisme seluruh jajaran perusahaan. Setiap konten tulus dan pernyataan resmi yang dirilis kepada media menjadi tolok ukur utama persepsi masyarakat terhadap kredibilitas institusi.

"Karena tulisan kita itu akan menjadi tolok ukur di mana orang menilai kita, bagaimana kualitas daripada perusahaannya dan juga daripada orang-orangnya," tambahnya.

Sekretaris Perusahaan Taspen Henra mengatakan, tujuan PR Summit adalah sarana pembekalan jajaran humas dari puluhan kantor cabang dengan materi komunikasi strategis agar siap menghadapi tantangan kehumasan di daerah.

"Ini pembekalan yang cukup komprehensif dari sisi public speaking, press release, bikin konten, bahkan sampai keprotokoleran. Mereka ini kan perpanjangan dari kami di kantor pusat, sehingga bagus tidaknya kantor cabang di mata masyarakat dan peserta tergantung teman-teman yang menjadi juru bicara atau frontliner," urai Henra.