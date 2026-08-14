Prabowo Ungkap 10 Langkah Besar Transformasi Indonesia: Renovasi Seluruh Sekolah, Aset BUMN hingga Bangun PFII

Prabowo Ungkap 10 Langkah Besar Transformasi Indonesia: Renovasi Seluruh Sekolah, Aset BUMN hingga Bangun PFII (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 10 langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"10 langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia," kata Prabowo.

1. Perbaiki Seluruh Puskemas

Pertama akan memperbaiki seluruh Puskesmas di Indonesia. Menurut Prabowo Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit.

"Di sanalah ibu memeriksakan kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, dan penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat," katanya.

Mulai tahun 2027, Pemerintah akan merenovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap Puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar.

2. Revitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah

Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang mampu menyelamatkan rakyat.

"Sebagai langkah awal, kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 dari 66 rumah sakit umum daerah yang kita bangun sejak 2025 telah beroperasi," kata Prabowo.

Tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang baik.

3. Renovasi Seluruh Sekolah

Menurut Prabowo, negara wajib memastikan setiap anak Indonesia belajar di sekolah yang aman dan bermartabat.

"Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depannya. Tetapi masih ada anak yang belajar dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, dan ruang kelas yang tidak aman," katanya.

Prabowo menegaskan, keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028, dan harus selesai paling lambat tahun 2029.

"Ini adalah proyek renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, dan layak untuk belajar," ujar Prabowo,