MNC Sekuritas & Korea Investment Management Beri Promo di Aplikasi MotionTrade, Ini Syaratnya

MNC Sekuritas & Korea Investment Management Beri Promo di Aplikasi MotionTrade, Ini Syaratnya

JAKARTA - MNC Sekuritas bersama Korea Investment Management Indonesia menghadirkan promo Apresiasi KIM Indonesia di aplikasi MotionTrade.

Melalui promo ini, investor berkesempatan mendapatkan bonus Unit Penyertaan Reksa Dana KIM Money Market Fund sebesar 0,05%. Syaratnya adalah investor wajib melakukan pembelian produk reksa dana KIM Money Market Fund dengan akumulasi pembelian minimal Rp100.000.000 melalui aplikasi MotionTrade selama periode promo.

Promo ini berlangsung dari 15 September hingga 30 November 2026. Periode penilaian berlangsung hingga 30 Desember 2026. Menariknya, dalam promo ini tidak ada batasan maksimal nilai dan kuota reward. Informasi lebih lanjut tersedia di bit.ly/promoKIM

Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Ningrum mengatakan promo Apresiasi KIM Indonesia hadir untuk memberikan reward bagi investor yang berinvestasi di KIM Money Market Fund melalui MotionTrade.

“Kami berharap reward ini dapat semakin meningkatkan minat investor untuk mengenal dan mempertimbangkan reksa dana sebagai salah satu instrumen investasi,” kata Tina.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.