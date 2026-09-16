Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas & Korea Investment Management Beri Promo di Aplikasi MotionTrade, Ini Syaratnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |11:40 WIB
MNC Sekuritas & Korea Investment Management Beri Promo di Aplikasi MotionTrade, Ini Syaratnya
MNC Sekuritas & Korea Investment Management Beri Promo di Aplikasi MotionTrade, Ini Syaratnya
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas bersama Korea Investment Management Indonesia menghadirkan promo Apresiasi KIM Indonesia di aplikasi MotionTrade. 

Melalui promo ini, investor berkesempatan mendapatkan bonus Unit Penyertaan Reksa Dana KIM Money Market Fund sebesar 0,05%. Syaratnya adalah investor wajib melakukan pembelian produk reksa dana KIM Money Market Fund dengan akumulasi pembelian minimal Rp100.000.000 melalui aplikasi MotionTrade selama periode promo. 

Promo ini berlangsung dari 15 September hingga 30 November 2026. Periode penilaian berlangsung hingga 30 Desember 2026. Menariknya, dalam promo ini tidak ada batasan maksimal nilai dan kuota reward. Informasi lebih lanjut tersedia di bit.ly/promoKIM 

Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Ningrum mengatakan promo Apresiasi KIM Indonesia hadir untuk memberikan reward bagi investor yang berinvestasi di KIM Money Market Fund melalui MotionTrade.

“Kami berharap reward ini dapat semakin meningkatkan minat investor untuk mengenal dan mempertimbangkan reksa dana sebagai salah satu instrumen investasi,” kata Tina.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241421/motiontrade-WqNM_large.jpeg
Tips MotionTrade, Mengenal ETF Emas pada Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/622/3241314/mnc_sekuritas-rtUj_large.jpg
MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Baru Jakarta Global University Cerdas Berinvestasi, Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/320/3240999/mnc_sekuritas-fOgs_large.jpeg
Bisa Wujudkan September Goals dengan Bonus Unit Penyertaan dari Avrist AM pada MotionTrade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/278/3240662/mnc_sekuritas-SCPy_large.jpg
MNC Sekuritas Perkenalkan Pasar Modal ke Mahasiswa Baru Cakrawala University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/320/3240114/mnc_sekuritas-nMk9_large.png
MNC Sekuritas Perkuat Literasi Pasar Modal Syariah di Kalangan Mahasiswa PNJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/320/3239862/mnc_sekuritas-K0c2_large.png
Saksikan IG Live Research Corner MNC Sekuritas: Bongkar Rantai Cuan Data Center RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement