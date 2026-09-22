Hidup Seimbang dengan Ragam Promo Kesehatan dan Perawatan Diri dari Kartu Kredit MNC Bank

JAKARTA - Menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan ketika tubuh mulai merasa tidak nyaman atau membutuhkan pengobatan. Di tengah aktivitas masyarakat yang semakin dinamis, perawatan terhadap diri sendiri juga dapat diwujudkan melalui langkah-langkah sederhana, mulai dari melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebugaran, hingga merawat penampilan adalah bagian dari keseimbangan gaya hidup.

Melihat kebutuhan tersebut, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group terus memberikan kemudahan bagi nasabah melalui beragam promo Kartu Kredit MNC Bank di berbagai pilihan merchant kesehatan dan perawatan diri.

Melalui berbagai promo yang tersedia, nasabah dapat memanfaatkan layanan kesehatan sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi tubuh secara preventif. Promo tersebut tersedia di sejumlah merchant Kesehatan, seperti Brawijaya Hospital Saharjo, RSIA Tambak, Prodia, Pramita Lab, LIGHThouse hingga Dentalosophy.

Salah satu promo yang masih berjalan adalah kerja sama MNC Bank dengan Prodia yang memberikan hemat hingga 20% menggunakan Kartu Kredit MNC Bank untuk berbagai pilihan pemeriksaan, termasuk Wellness Panel dan Paket Panel Healthy yang berlaku hingga 30 Juni 2027.

Lebih dari sekadar menjaga kesehatan ketika sakit, merawat penampilan dapat menjadi salah satu bentuk self-care untuk membantu meningkatkan rasa nyaman dan percaya diri dalam beraktivitas.

Untuk itu, nasabah dapat memanfaatkan berbagai promo di merchant kecantikan, personal care serta layanan penunjang kebugaran seperti Sociolla, Optik Melawai, LIGHThouse dan Dentalosophy, sesuai dengan ketentuan dan periode program yang berlaku.

Direktur MNC Bank Lukito Adisubrata mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan kini semakin erat dengan gaya hidup sehari-hari.

“Kami melihat bahwa menjaga dan merawat diri merupakan bagian dari gaya hidup yang semakin relevan bagi masyarakat. Bukan hanya ketika sedang membutuhkan layanan kesehatan, tetapi juga bagaimana kita membangun kebiasaan untuk lebih peduli terhadap kondisi tubuh, kebugaran, hingga penampilan. Melalui beragam promo yang tersedia, Kartu Kredit MNC Bank ingin memberikan nilai tambah sekaligus kemudahan bagi nasabah untuk menjalani gaya hidup yang lebih seimbang," katanya di Jakarta, Selasa (22/9/2026).