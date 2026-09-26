Daftar Saham Top Gainers dan Losers dalam Sepekan

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham-saham yang masuk top gainers dan losers dalam perdagangan pekan lalu. Pergerakan saham ini di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 3,09 persen menjadi 6.241.

Tekanan jual yang mendominasi turut membuat kapitalisasi pasar turun Rp361 trilun menjadi Rp10.905 triliun dalam sepakan.

Sepanjang pekan perdagangan 21-25 September 2026, investor domestik mencatatkan net buy Rp3,16 triliun, dengan nilai beli Rp41,08 triliun dan jual Rp37,92 triliun. Sementara itu, investor asing mencatatkan net sell Rp3,16 triliun atau sekitar USD176,53 juta, dengan nilai beli Rp18,81 triliun dan jual Rp21,97 triliun.

Berikut ini daftar saham top gainers dan losers seperti dikutip data BEI, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Saham Top Gainers

Adapun top gainers dalam perdagangan pekan ini di tengah tekanan indeks antara lain, FORU melonjak dari Rp154 menjadi Rp360, atau meningkat 133,72 persen. TRUK naik dari Rp1.420 menjadi Rp2.580, atau menguat 81,69 persen.

Selanjutnya, INTD mencatat kenaikan 67,48 persen menjadi Rp412, UNSP juga menguat 63,11 menjadi Rp336, WAPO naik 51,72 persen menjadi Rp352, SMLE naik 34,29 menjadi Rp282, sedangkan ASLI menguat 34,25 persen menjadi Rp486.

Penguatan juga terjadi pada saham MBTO yang naik 33,77 persen dari Rp154 menjadi Rp206. Kemudian MPXL meningkat 31,33 persen menjadi Rp218, sementara PKPK menguat 29,65 persen dari Rp4.300 menjadi Rp5.575.