Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Saham Top Gainers dan Losers dalam Sepekan 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |11:05 WIB
Daftar Saham Top Gainers dan Losers dalam Sepekan 
Daftar Saham Top Gainers dan Losers dalam Sepekan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham-saham yang masuk top gainers dan losers dalam perdagangan pekan lalu. Pergerakan saham ini di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 3,09 persen menjadi 6.241.

Tekanan jual yang mendominasi turut membuat kapitalisasi pasar turun Rp361 trilun menjadi Rp10.905 triliun  dalam sepakan. 

Sepanjang pekan perdagangan 21-25 September 2026, investor domestik mencatatkan net buy Rp3,16 triliun, dengan nilai beli Rp41,08 triliun dan jual Rp37,92 triliun. Sementara itu, investor asing mencatatkan net sell Rp3,16 triliun atau sekitar USD176,53 juta, dengan nilai beli Rp18,81 triliun dan jual Rp21,97 triliun.

Berikut ini daftar saham top gainers dan losers seperti dikutip data BEI, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Saham Top Gainers

Adapun top gainers dalam perdagangan pekan ini di tengah tekanan indeks antara lain, FORU melonjak dari Rp154 menjadi Rp360, atau meningkat 133,72 persen. TRUK naik dari Rp1.420 menjadi Rp2.580, atau menguat 81,69 persen.

Selanjutnya, INTD mencatat kenaikan 67,48 persen menjadi Rp412, UNSP juga menguat 63,11 menjadi Rp336, WAPO naik 51,72 persen menjadi Rp352, SMLE naik 34,29 menjadi Rp282, sedangkan ASLI menguat 34,25 persen menjadi Rp486.

Penguatan juga terjadi pada saham MBTO yang naik 33,77 persen dari Rp154 menjadi Rp206. Kemudian MPXL meningkat 31,33 persen menjadi Rp218, sementara PKPK menguat 29,65 persen dari Rp4.300 menjadi Rp5.575.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/278/3240234/saham-C8bZ_large.jpg
10 Saham Paling Ambruk Sepekan: RGAS, FUJI hingga BAPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/278/3240232/ihsg-8X2H_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Minggu Ini, dari NATO hingga UANG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/278/3239180/ihsg-n2jk_large.jpg
Prospek IHSG dan Rekomendasi Saham di Pekan Awal September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/278/3232230/ihsg-tdU2_large.jpg
Saham FILM, JELI hingga RANS Masuk Top Losers Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/278/3232213/ihsg-AChN_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 89 persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/278/3218345/ihsg-Ib1n_large.jpg
Daftar 10 Saham yang Rugi Sepekan Usai Pengumuman MSCI: SHIP, CUAN hingga BREN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement