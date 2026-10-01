Nilai Tukar Petani Meningkat 1,49 Persen, Harga Beras dari Penggilingan hingga Grosir Ikut Naik

Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 mengalami kenaikan sebesar 1,49 persen. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 mengalami kenaikan sebesar 1,49 persen secara bulanan (month-to-month) menjadi 131,11 dibandingkan dengan posisi Agustus 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan peningkatan NTP didorong oleh laju Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).

"Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik 1,93 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani, yaitu sebesar 0,44 persen," kata Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,93 persen tersebut secara dominan disokong oleh penguatan harga sejumlah komoditas unggulan pertanian dan perkebunan, antara lain gabah, karet, cabai rawit, serta kelapa sawit.

Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani hanya mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen.