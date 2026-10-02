MNC Sekuritas-Sucorinvest Edukasi Investasi Mahasiswa Paramadina lewat Having Fund 2026

JAKARTA – Memasuki tahun kelima penyelenggaraan, MNC Sekuritas kembali menggelar Having Fund 2026 sebagai agenda tahunan edukasi reksa dana bersama para Manajer Investasi (MI). Tahun ini, program tersebut menggandeng 17 perguruan tinggi dan 10 MI, dengan Universitas Paramadina, Kampus Cipayung, menjadi lokasi rangkaian pertama yang digelar pada Kamis (1/10/2026). Mengusung tema “Mindset Baru, Masa Depan Baru”, kegiatan ini menghadirkan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri R dan Investment Specialist Sucor Asset Management Myura Blessya sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina Iyus Wiadi mengatakan edukasi investasi penting diperkenalkan kepada mahasiswa sejak dini agar mereka memiliki kesadaran dalam mengelola keuangan, memahami aset yang dimiliki, serta mulai mempersiapkan kemandirian finansial di masa depan. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya perlu memahami cara mengelola pengeluaran, tetapi juga mulai mengenal investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan.

“Mulai dari sekarang, mahasiswa perlu belajar memahami pengeluaran dan apa yang dimiliki, termasuk aset keluarga. Jangan hanya menghabiskan uang, tetapi mulai belajar mengelola dan menginvestasikannya. Belajarlah sebanyak mungkin, termasuk belajar bisnis internasional dan ekonomi internasional. Pengetahuan tersebut nantinya akan menjadi bekal yang baik ketika kita mulai melakukan investasi,” ujar Iyus.

Direktur Utama Sucor Asset Management Upik Susiyawati dalam keterangan tertulis mengatakan pengenalan terhadap investasi sejak dini dapat menjadi bagian dari langkah awal bagi generasi muda untuk membangun kesadaran dalam mengelola keuangan. Menurutnya, kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan layanan investasi dapat menjadi pengalaman awal bagi generasi muda untuk mengenal ekosistem pasar modal dan membangun kesadaran finansial yang lebih baik.

“Melalui kegiatan ini, kami mendorong inklusi keuangan dengan memperkenalkan pasar modal kepada generasi muda. Dengan memahami layanan, karakteristik, dan risiko investasi, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan akses keuangan secara bijak sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Perusahaan tersebut terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

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(Feby Novalius)

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