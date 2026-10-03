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MNC Sekuritas Gandeng Sucor Asset Management Gelar Edukasi Investasi di Universitas Bunda Mulia

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |12:17 WIB
MNC Sekuritas Gandeng Sucor Asset Management Gelar Edukasi Investasi di Universitas Bunda Mulia
MNC Sekuritas Gandeng Sucor Asset Management Gelar Edukasi Investasi di Universitas Bunda Mulia. (Foto: MNC Sekuritas)
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JAKARTA MNC Sekuritas bersama Sucor Asset Management kembali menggelar edukasi investasi bagi generasi muda melalui program Having Fund 2026 yang digelar di Universitas Bunda Mulia (UBM) Jakarta, pada Jumat (02/10/2026).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan The 12th National Investment Day 2026 sekaligus perayaan HUT ke-13 Galeri Investasi BEI UBM.

Acara ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UBM Yenli Megawati, Ketua Program Studi Management UBM Tannia, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen, serta Kepala Unit Pengelolaan Wilayah 3 Divisi Pengembangan Pasar BEI Kemas Muhammad Rumaiyar. Adapun materi edukasi disampaikan oleh Investment Specialist Sucorinvest Asset Management Indy Naila Syadira dan Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UBM Yenli Megawati mengatakan bahwa kegiatan edukasi investasi menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami dunia pasar modal secara lebih dekat.

“Melalui kegiatan seperti Having Fund dan National Investment Day, mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih dekat dengan praktik investasi di pasar modal. Kami berharap kegiatan ini dapat memperluas pengetahuan mahasiswa sekaligus membangun kesadaran untuk mempersiapkan keuangan sejak dini,” ujar Yenli.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen mengatakan bahwa sinergi antara industri pasar modal, perguruan tinggi, dan pelaku industri menjadi penting untuk menghadirkan edukasi investasi yang semakin dekat dengan generasi muda.

“Tahun ini, Having Fund MNC Sekuritas melibatkan 17 universitas atau perguruan tinggi, salah satunya Universitas Bunda Mulia, serta 10 Manajer Investasi, salah satunya Sucorinvest Asset Management. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin ini dapat terus berkembang ke berbagai bentuk kegiatan lainnya, baik dalam bidang edukasi, pengembangan kompetensi, maupun pengalaman praktis bagi mahasiswa,” kata Afen.

 

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