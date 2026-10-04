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Harga Tiket Pesawat Natal dan Tahun Baru Diupayakan Terjangkau, Stimulus Disiapkan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |16:35 WIB
Harga Tiket Pesawat Natal dan Tahun Baru Diupayakan Terjangkau, Stimulus Disiapkan
Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
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JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agustinus Budi Hartono mengatakan keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Nataru.

“Terkait dengan persiapan yang harus kita persiapkan adalah bagaimana nantinya masyarakat masih bisa melakukan bepergiannya dengan harga tiket tentunya yang pasti bisa terjangkau. Itu sudah pasti,” kata Agustinus, Sabtu (4/10/2026).

Menurut dia, pemerintah juga tengah menyiapkan stimulus untuk mendukung keterjangkauan harga tiket pesawat selama periode tersebut. Kebijakan itu berpotensi melanjutkan stimulus yang telah diterapkan pada periode Nataru sebelumnya.

Salah satu stimulus yang disiapkan yakni pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket penerbangan. Agustinus mengatakan aturan terkait PPN DTP tersebut mulai disusun dan selanjutnya memasuki tahap harmonisasi.

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