Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Demi Keselamatan, Kemenhub Pisahkan Kapal Angkut Barang dan Penumpang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |18:30 WIB
Demi Keselamatan, Kemenhub Pisahkan Kapal Angkut Barang dan Penumpang
Kementerian Perhubungan memisahkan kapal penyeberangan yang mengangkut kendaraan barang dari kapal yang mengangkut penumpang. (Foto: Okezone.com/Ditjen Laut)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan memisahkan kapal penyeberangan yang mengangkut kendaraan barang dari kapal yang mengangkut penumpang. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pelayaran.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penerapan kebijakan tersebut telah dilakukan di Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. Langkah tersebut perlu terus diedukasi kepada seluruh pihak agar dipahami sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan.

“Kami sudah minta pemisahan ini diterapkan, seperti di Pelabuhan Ketapang. Kita harus mengedukasi beberapa pihak supaya bisa memahami bahwa pemisahan di pelabuhan penyeberangan itu demi keselamatan,” ujar Dudy, Minggu (4/10/2026).

Dudy menegaskan pengaturan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan target zero over dimension overload (ODOL) 2027. Karena itu, pengawasan terhadap kendaraan barang, khususnya kendaraan berat, akan diperketat di sektor penyeberangan.

Untuk memperkuat pengawasan, Dudy telah meminta sejumlah operator transportasi laut dan penyeberangan, termasuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT ASDP Indonesia Ferry, agar lebih ketat mengawasi angkutan kendaraan barang, terutama kendaraan berat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245432//kapal-8XsR_large.jpg
Pengawasan BBM Kapal Diperkuat, Data Konsumsi Kini Dipantau Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/624/3244934//km_virgo_8-HmxM_large.jpg
Mengapa Bangkai Kapal Virgo Transport 8 yang Tenggelam Belum Juga Diangkat ke Permukaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244822//pelabuhan-yzAE_large.jpg
Atasi Antrean Panjang Ketapang-Gilimanuk, Waktu Bongkar Muat Dipangkas Jadi 15 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3244040//kapal_listrik-a4IS_large.jpg
Nelayan Mulai Gunakan Kapal Listrik, Ongkos BBM Hemat Rp400 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242796//kapal-HmIW_large.jpg
Kemenhub Kerahkan Kapal Penyelam Cari 129 Korban KM Virgo Transport 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242795//menhub-0pz5_large.jpg
Menhub Minta Petugas Berani Hentikan Operasi Transportasi Jika Tak Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement