MNC Sekuritas dan Panin AM Gelar Webinar Having Fund 2026 di Universitas Mandala Waluya Kendari

KENDARI – MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Panin Asset Management menggelar webinar edukasi reksa dana bertajuk Having Fund 2026. Mengusung tema “Mindset Baru, Masa Depan Baru”, kegiatan tersebut diikuti oleh 300 mahasiswa Universitas Mandala Waluya.

Webinar menghadirkan Relationship Manager Alliances Panin Asset Management Ryan Pratama dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri R. sebagai narasumber.

Rektor Universitas Mandala Waluya Ratna Umi Nurlila mengapresiasi penyelenggaraan Having Fund 2026 yang diinisiasi MNC Sekuritas bersama sejumlah manajer investasi. Menurut dia, kegiatan tersebut dapat membantu mahasiswa memahami berbagai alternatif investasi di pasar modal.

“Edukasi reksa dana menjadi bagian penting agar mahasiswa tidak hanya memahami potensi keuntungan, tetapi juga mengenali karakteristik dan risiko dari instrumen investasi yang dipilih,” katanya.

Ryan mengatakan, pengelolaan keuangan secara bijak perlu dilakukan sejak dini, termasuk dengan membangun kebiasaan finansial yang sehat untuk menghadapi tantangan ekonomi pada masa mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah produk reksa dana Panin Asset Management yang tersedia melalui platform investasi turut diperkenalkan kepada peserta berdasarkan karakteristik masing-masing.

Produk yang diperkenalkan antara lain Panin Dana Likuid, reksa dana pasar uang; Panin Dana Pendapatan Utama, reksa dana pendapatan tetap; Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, reksa dana saham bertema infrastruktur; serta Panin Dana Sri Kehati, reksa dana yang menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).