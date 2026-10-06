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29 Aksi Korporasi Masuk Pipeline, Nilainya Rp26,47 Triliun

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |08:11 WIB
29 Aksi Korporasi Masuk Pipeline, Nilainya Rp26,47 Triliun
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 29 rencana penawaran umum dalam pipeline. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 29 rencana penawaran umum dalam pipeline dengan total nilai indikatif mencapai Rp26,47 triliun per akhir September 2026.

Tingginya minat korporasi menghimpun dana melalui pasar modal diharapkan menjadi salah satu penopang pencapaian target penghimpunan dana nasional yang dipatok sebesar Rp250 triliun hingga akhir tahun.

OJK mencatat minat korporasi untuk menghimpun pendanaan melalui pasar modal tetap tinggi menjelang akhir 2026. Hal itu tercermin dari masih adanya sejumlah rencana aksi korporasi yang akan melantai di bursa domestik dalam beberapa waktu mendatang.

"Saat ini pada pipeline terdapat 29 rencana Penawaran Umum dengan total nilai indikatif mencapai Rp26,47 triliun, yang diharapkan dapat menopang pencapaian target penghimpunan dana sebesar Rp250 triliun hingga akhir tahun," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (6/10/2026).

Hingga akhir kuartal III 2026, penghimpunan dana melalui berbagai instrumen penawaran umum telah mendekati target tahunan yang ditetapkan regulator.

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