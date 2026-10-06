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Ini Cara Menentukan Limit Kartu Kredit

Niken Wulandari , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |21:05 WIB
Ini Cara Menentukan Limit Kartu Kredit
Ini cara menentukan limit kartu kredit yang perlu diketahui masyarakat. (Foto: Okezone.com/Reuters)
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JAKARTA - Ini cara menentukan limit kartu kredit yang perlu diketahui masyarakat. 

Besaran limit kartu kredit yang diberikan kepada nasabah ditentukan berdasarkan sejumlah faktor, mulai dari penghasilan, riwayat kredit, hingga jumlah pinjaman yang diajukan.

Kartu kredit memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan mendesak. Namun, setiap kartu memiliki batas maksimal transaksi yang dapat digunakan atau disebut limit kartu kredit.

Bank mempertimbangkan kemampuan finansial dan profil risiko nasabah sebelum menentukan besaran limit kartu kredit. Salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah pendapatan. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pendapatan dapat menjadi gambaran kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Karena itu, penyedia layanan keuangan dapat meminta dokumen seperti rekening koran dan slip gaji untuk memverifikasi penghasilan pemohon.

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