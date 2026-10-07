Having Fund 2026, MNC Sekuritas dan Phillip Asset Management Kenalkan Investasi Reksa Dana di Universitas Tazkia Bogor

JAKARTA - MNC Sekuritas bersama Phillip Asset Management berkolaborasi memberikan edukasi investasi melalui program Having Fund 2026 yang diselenggarakan di Universitas Tazkia Bogor pada Selasa (6/10/2026).

Opening speech disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Tazkia Wiku Suryomurti. Adapun materi edukasi disampaikan oleh Nivi Hendwiyani dari Pengembangan Produk Syariah Bursa Efek Indonesia, Head of Investment Phillip Asset Management Suharto, serta Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Ningrum.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Tazkia Wiku Suryomurti mengatakan bahwa edukasi pasar modal syariah penting diberikan sejak mahasiswa agar generasi muda tidak hanya mengenal investasi, tetapi juga memahami instrumen dan prinsip yang mendasarinya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada MNC Sekuritas atas kerja sama dalam penyelenggaraan Having Fund 2026 yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam mengenal pasar modal syariah dan produk investasinya.

"Investasi sejak dini bukan hanya tentang mulai menempatkan dana, tetapi juga membangun pemahaman sejak awal. Melalui edukasi pasar modal syariah, mahasiswa dapat mengenal produk investasi sekaligus memahami prinsip yang menjadi dasar dalam memilih instrumen. Harapannya, pengetahuan ini bisa menjadi bekal untuk mengambil keputusan investasi secara lebih bijak di masa depan," ujar Wiku.

Head of Investment Phillip Asset Management Suharto menjelaskan bahwa reksa dana dapat menjadi pilihan bagi investor yang ingin memiliki portofolio investasi tanpa harus menangani setiap aset secara langsung. Menurutnya, pengelolaan oleh Manajer Investasi profesional memungkinkan investor memperoleh diversifikasi, sementara transparansi informasi dan pengawasan OJK memberikan aspek perlindungan dalam berinvestasi.

"Bagi Phillip Asset Management, meningkatkan literasi keuangan bukan sekadar memahami produk investasi, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan dengan bijak, memahami risiko, dan menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan kebutuhan serta profil risikonya. Karena investasi yang baik dimulai dari pemahaman yang baik," ujar Suharto.

Having Fund 2026 merupakan agenda tahunan edukasi reksa dana yang diinisiasi MNC Sekuritas bersama mitra Manajer Investasi, yang mana tahun ini berhasil menggandeng 10 Manajer Investasi dan 17 perguruan tinggi. Program ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat investasi reksa dana sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi reksa dana.