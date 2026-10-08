IHSG Berbalik Merah di Awal Perdagangan, 212 Saham Melemah

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,13 persen ke level 6.154 pada perdagangan Kamis (8/10/2026).

Namun, semenit setelah perdagangan dibuka, IHSG berbalik melemah 0,09 persen ke level 6.141. Pada awal perdagangan, sebanyak 219 saham berada di zona hijau, 212 saham melemah, dan 532 saham lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal perdagangan mencapai Rp309 miliar dengan volume 1,8 miliar saham.

Sejumlah indeks utama bergerak beragam. Indeks LQ45 menguat 0,02 persen ke level 605, sedangkan indeks JII melemah 0,30 persen ke level 366. Indeks MNC36 turun 0,04 persen ke level 266, sementara IDX30 menguat 0,08 persen ke level 335.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor berada di zona merah. Pelemahan terjadi pada sektor energi, konsumen non-siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, transportasi, teknologi, dan kesehatan.