Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Anjlok 0,80 Persen ke Level 6.097, 461 Saham Melemah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |12:49 WIB
IHSG Sesi I Anjlok 0,80 Persen ke Level 6.097, 461 Saham Melemah
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok 0,80 persen ke level 6.098 pada penutupan perdagangan siang ini, Kamis (8/10/2026).

Untuk diketahui, IHSG sebelumnya dibuka cerah di level 6.154.  Sepanjang perdagangan, IHSG sempat bergerak ke level tertinggi di 6.179 dan terendah di 6.088.

Tercatat sebanyak 215 saham menguat, sementara 461 saham melemah. Kemudian 287 saham lainnya stagnan.

Volume perdagangan mencapai 40,8 miliar saham dengan nilai transaksi Rp6,9 triliun. Sementara frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,1 juta kali.

Dari jajaran saham yang menguat, Atlas Resources (ARII) memimpin top gainers dengan kenaikan 24,86 persen. Disusul Steady Safe (SAFE) yang naik 24,83 persen dan Apollo Global Interactive (BOGA) menguat 22,76 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/278/3246505/ihsg_hari_ini-EYF5_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.146
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/278/3246462/ihsg_sesi_i-7TJI_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 6.158
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/278/3246413/ihsg-HT5W_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.210
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/278/3246293/ihsg_hari_ini-Xiz5_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 6.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/278/3246099/ihsg-ml6r_large.jpg
IHSG Anjlok 6,96 Persen di September 2026, Asing Jual Saham Rp10,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/278/3245744/top_gainers-PsZK_large.jpg
Daftar Saham Top Gainers Sepekan, BSWD Melesat 142 persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement