IHSG Sesi I Anjlok 0,80 Persen ke Level 6.097, 461 Saham Melemah

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok 0,80 persen ke level 6.098 pada penutupan perdagangan siang ini, Kamis (8/10/2026).

Untuk diketahui, IHSG sebelumnya dibuka cerah di level 6.154. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat bergerak ke level tertinggi di 6.179 dan terendah di 6.088.

Tercatat sebanyak 215 saham menguat, sementara 461 saham melemah. Kemudian 287 saham lainnya stagnan.

Volume perdagangan mencapai 40,8 miliar saham dengan nilai transaksi Rp6,9 triliun. Sementara frekuensi transaksi tercatat sebanyak 1,1 juta kali.

Dari jajaran saham yang menguat, Atlas Resources (ARII) memimpin top gainers dengan kenaikan 24,86 persen. Disusul Steady Safe (SAFE) yang naik 24,83 persen dan Apollo Global Interactive (BOGA) menguat 22,76 persen.