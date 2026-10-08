Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejar Target Ekonomi 8 Persen, Ini Strategi Menperin Sarmuji

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |08:45 WIB
Kejar Target Ekonomi 8 Persen, Ini Strategi Menperin Sarmuji
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji Soal Kerja Target Pertumbuhan 8 Persen. (Foto: Okezone.com/Kemenperin)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat sektor manufaktur domestik untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa klaster industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan ekspor, menarik investasi baru, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Untuk merealisasikan sasaran tersebut, Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ditargetkan bertambah Rp7.674 triliun sepanjang 2026–2029. PDB diproyeksikan meningkat dari Rp23.312 triliun pada 2025 menjadi Rp30.986 triliun pada 2029.

Pada periode yang sama, pertumbuhan sektor IKFT ditargetkan mencapai 7,85 persen pada 2029. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDB nasional ditargetkan sebesar 4,35 persen, sedangkan porsi ekspornya ditargetkan mencapai 18,66 persen.

Kinerja Industri IKFT Mulai Menunjukkan Penguatan

Sinyal positif terlihat dari kinerja sektor IKFT. Pada triwulan II 2026, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,36 persen. Sementara itu, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh lebih tinggi, yakni 11,30 persen.

Dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor sektor IKFT sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai USD34,2 miliar. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan impor yang tercatat sebesar USD32,75 miliar sehingga sektor tersebut membukukan surplus perdagangan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/320/3246014//manufkatur-yueb_large.jpg
Sinyal Ekonomi RI Menguat: Inflasi Terkendali, Ekspor Naik dan Manufaktur Ekspansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/320/3245571//menengah-IUQr_large.jpg
Tak Mau Indonesia Tua Sebelum Kaya, Wamenkeu Bidik Ekonomi 6 Persen lalu 8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244879//ekonomi-klMB_large.jpg
Hadapi 3 Guncangan Dunia, Bagaimana dengan Ekonomi Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244870//menko_airlangga-pszd_large.jpg
Menko Airlangga Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/320/3244658//luhut-z0i9_large.jpg
Luhut Yakin Prabowo Bisa Bawa Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen, Singgung MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/320/3244355//prabowo_subianto-sgOu_large.jpg
Prabowo Perkuat Industri Tekstil RI, Topang Ekspor hingga Lapangan Kerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement