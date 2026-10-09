Suahasil Ungkap Pembagian Tugas 3 Wamenkeu: Kita Fokus Kerja

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan pembagian fokus tugas tiga wakil menteri keuangan (wamenkeu) dalam struktur kepemimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).



Suahasil menegaskan bahwa hadirnya tiga wamenkeu yakni Juda Agung, Nurcholisoh Ibnu Aman, dan Luky Alfirman, bukan bertujuan untuk membagi-bagi kewenangan, melainkan untuk memperkuat koordinasi serta mempertajam efektivitas kerja di setiap sektor strategis.



“Saya ingin menyampaikan juga di sini bahwa hari ini formasi lengkap, menteri dan 3 wamen. 3 Wamenkeu Pak Juda Agung, Wamenkeu Nurcholisoh dan Wamenkeu Luky Alfirman. Banyak yang nanya saya bagi tugasnya gimana Pak, saya mau nyampaikan di sini kalau kita enggak bagi bagi, kita fokus kerja,” ujar Suahasil di Jakarta, Jumat (9/10/2026).



Suahasil merinci peta fokus kerja untuk masing-masing wamenkeu guna mengawal pelaksanaan fungsi kementerian. Wamenkeu Juda Agung difokuskan untuk mengawal pengawasan sektor keuangan, isu-isu ekonomi internasional, serta strategi pembiayaan negara.



Sementara itu, Wamenkeu Nurcholisoh Ibnu Aman difokuskan pada pilar penerimaan negara, yang mencakup optimasi pendapatan negara, penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Adapun Wamenkeu Luky Alfirman difokuskan pada tata kelola belanja negara, sistem perbendaharaan, serta alokasi Transfer ke Daerah (TKD).



“Fokus kerjanya adalah nih Pak Wamen Juda akan lebih banyak fokus pada sektor keuangan, isu internasional dan pembiayaan. Pak Wamen Nurkholis akan fokus pada penerimaan negara, pendapatan negara, penerimaan negara, kepabeanan, cukai, pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kita semua tahu bahwa betapa pentingnya aspek penerimaan negara ini untuk APBN. Dan Wamen Luky Alfirman akan fokus pada belanja, perbendaharaan, transfer ke daerah,” jelas Suahasil.



Meski telah memiliki area fokus masing-masing, Suahasil menekankan bahwa seluruh jajaran pimpinan akan tetap berkolaborasi secara silang (cross-function) untuk mengawal isu-isu yang saling berkaitan.



Di samping itu, lini manajemen internal seperti organisasi, SDM, hingga anggaran operasional Kemenkeu akan ditangani secara kolektif oleh menkeu beserta ketiga wamenkeu.



“Dan juga nanti kami semua berempat akan fokus pada, cover hubungan management, organisasi, SDM, anggaran kementerian keuangan sendiri dan juga berbagai macam hal lainnya,” kata Suahasil.



Suahasil menambahkan, pola kerja fleksibel ini diterapkan mengingat isu-isu strategis seperti ekonomi internasional maupun belanja negara sering kali bersinggungan langsung dengan sektor penerimaan.



“Karena sifatnya adalah fokus pekerjaan, berarti yang lainnya juga akan diperhatikan. Pak Wamen Nurkholis meskipun fokusnya adalah penerimaan, juga akan mencover, juga akan melihat soal issue internasional, karena issue internasional itu juga ada isu penerimaan; juga akan melihat isu dukungan management internal, Pak Luky dengan fokus di belanja dan perbendaharaan juga akan melihat aspek dari internasional, sektor keuangan dan seterusnya,” katanya.