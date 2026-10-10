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BEI Buka Data Kepemilikan Saham Lokal hingga Asing, Investor Bisa Cermati Struktur Pemegang Saham

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |13:40 WIB
BEI Buka Data Kepemilikan Saham Lokal hingga Asing, Investor Bisa Cermati Struktur Pemegang Saham
BEI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memperluas transparansi pasar modal dengan menambahkan informasi kepemilikan saham lokal dan asing dalam data kepemilikan perusahaan tercatat. Langkah ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih lengkap bagi investor dalam menganalisis struktur kepemilikan emiten.

Mengutip keterangan resmi BEI, Jumat (9/10/2026), BEI dan KSEI menyatakan data kepemilikan saham kini dilengkapi informasi tambahan berupa kepemilikan lokal dan asing, di samping data berdasarkan 39 klasifikasi dan tipe investor.

Penambahan informasi tersebut memungkinkan investor memperoleh gambaran yang lebih terperinci mengenai struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia. BEI dan KSEI mendistribusikan informasi kepemilikan saham tersebut secara konsisten setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya melalui situs resmi BEI.

Selain memperkaya data kepemilikan, kedua lembaga tersebut juga menyempurnakan metodologi High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi.

Penyempurnaan dilakukan dengan memperluas cakupan saham yang menjadi objek reviu menggunakan price impact ratio. Sebelumnya, metodologi tersebut diterapkan pada saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp10 triliun. Kini, cakupannya diperluas hingga saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun.

Perluasan tersebut memungkinkan pemantauan konsentrasi kepemilikan dilakukan pada kelompok saham yang lebih luas, sehingga memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.

 

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