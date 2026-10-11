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HOME FINANCE HOT ISSUE

Modal Dasar Bank Jakarta Diusulkan Naik Jadi Rp26 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |06:52 WIB
Modal Dasar Bank Jakarta Diusulkan Naik Jadi Rp26 Triliun
Modal Dasar Bank Jakarta Diusulkan Naik Jadi Rp26 Triliun (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan langkah penguatan kelembagaan dan permodalan secara signifikan terhadap Bank Jakarta. Salah satunya modal dasar yang diusulkan naik menjadi Rp26 triliun.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan peningkatan modal dasar Bank Jakarta secara signifikan dari semula Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun, dengan modal disetor sebesar Rp6,578 triliun. Hal ini untuk menopang rencana ekspansi bisnis dan memperkokoh permodalan.

"Memperkuat kapasitas permodalan dan mendukung pengembangan usaha, modal dasar Bank Jakarta akan ditingkatkan dari sebelumnya Rp11,5 triliun menjadi Rp 26 triliun," kata Pramono saat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah dikutip, Jakarta, Minggu (10/11/2026).

Suntikan permodalan dan penguatan struktur kelembagaan baru ini diproyeksikan akan menjadi motor penggerak utama bagi Bank Jakarta untuk memperbesar kapasitas usaha dan mengoptimalkan penyaluran kredit melalui jangkauan pasar yang lebih luas dan memperkokoh struktur permodalannya guna mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta secara berkelanjutan.

 

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