Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Akui Berat Jaga Harga BBM Subsidi agar Tak Naik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |14:26 WIB
Bahlil Akui Berat Jaga Harga BBM Subsidi agar Tak Naik
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui menahan harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia merupakan hal yang berat. Meski demikian, Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik sampai 31 Desember 2026.

Bahlil mengatakan pemerintah harus melakukan berbagai upaya agar harga BBM subsidi tetap terjaga di tengah dinamika harga energi. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Ini bukan pekerjaan gampang, ini pekerjaan berat itu. Tapi untuk rakyat, kita harus melakukan yang terbaik," ujar Bahlil dalam acara Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Di sisi lain, Bahlil menegaskan mekanisme harga BBM non-subsidi berbeda dengan BBM subsidi. Untuk BBM non-subsidi, harga mengikuti mekanisme pasar sehingga penyesuaiannya dapat terjadi seiring perubahan harga acuan.

Dia menjelaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak selalu dilakukan pada hari yang sama ketika harga minyak mengalami kenaikan atau penurunan. Menurutnya, terdapat jeda waktu sekitar dua minggu sebelum penyesuaian harga dilakukan.

Bahlil mengakui masih banyak mendapatkan pertanyaan dari berbagai pihak yang menyoal harga BBM di Indonesia yang belum turun, meski harga minyak dunia mengalami penurunan. BBM itu kalau dia turun hari ini, kan dua minggu baru dapat penyesuaian harganya. Begitupun naiknya, kalau dia naik hari ini belum tentu naik hari itu juga, dua minggu baru melakukan penyesuaian," katanya.

Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa BBM non-subsidi diperuntukkan bagi konsumen yang mampu membeli bahan bakar dengan harga pasar. Dia mencontohkan sejumlah tokoh yang dinilainya memiliki kemampuan ekonomi untuk menggunakan BBM non-subsidi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/320/3247403/bahlil-R6ch_large.jpg
Cerita Bahlil saat Lobi Minyak dengan Afrika: Kita Ini Saudara, Warna Kulit Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/320/3246540/menteri_esdm_bahlil-jrwN_large.jpg
Bahlil Akui Pemangkasan RKAB Batu Bara Sempat Dapat Protes Sejumlah Tokoh Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/320/3246509/menteri_esdm_bahlil-P2Nu_large.jpg
Bahlil Bocorkan Kementerian yang Akan Ada di Bawah Kemenko Hilirisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245415/bahlil-c8H5_large.jpg
Bahlil Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245400/bahlil-4aNZ_large.jpg
Bahlil Rangkap Jabatan Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM: Saya Laksanakan Tugas dengan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243778/menteri_esdm_bahlil-FrUq_large.png
Bahlil Buka Suara soal Harga BBM Nonsubsidi Bakal Naik Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement