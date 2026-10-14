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Prabowo Dikabarkan Cari Menteri ESDM Baru, Begini Respons Bahlil

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |22:13 WIB
Prabowo Dikabarkan Cari Menteri ESDM Baru, Begini Respons Bahlil
Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia merespons kabar mengenai adanya pengganti dirinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (Foto: Okezone.com/Binti)
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JAKARTA – Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia merespons kabar mengenai adanya pengganti dirinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Diketahui, selain menjabat sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil juga menjabat sebagai Menteri ESDM.

Bahlil mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya masih menjabat sebagai Menteri ESDM. Ia menuturkan bahwa rangkap jabatan tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Sampai dengan hari ini, saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden sebaik-baiknya, sebagai Menteri ESDM maupun sebagai Menko Hilirisasi,” kata Bahlil kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Diketahui, Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis (1/10/2026). Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima telepon dari Sekretaris Kabinet (Seskab) terkait penugasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM.

Meski demikian, Bahlil belum menjelaskan secara rinci fungsi nomenklatur baru tersebut maupun pembagian tugasnya sebagai Menteri ESDM.

"Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," ujar Bahlil di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).

(Feby Novalius)

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