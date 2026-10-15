Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Suahasil: Pajak Karbon Bukan Sekadar untuk Penerimaan Negara

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |15:04 WIB
Suahasil: Pajak Karbon Bukan Sekadar untuk Penerimaan Negara
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa penerapan pajak karbon di Indonesia tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan negara. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa penerapan pajak karbon di Indonesia tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan tersebut juga dirancang sebagai instrumen insentif untuk mendorong dunia usaha beralih ke praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Suahasil menyampaikan hal tersebut saat menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Komitmen itu dibahas dalam serangkaian pertemuan bilateral dengan lembaga keuangan internasional dan negara mitra di Bangkok, Thailand, Rabu (14/10/2026).

“Bagi saya, penerapan pajak karbon bukan sekadar untuk mendapatkan lebih banyak penerimaan. Kebijakan ini bertujuan memberikan insentif agar dunia usaha menerapkan praktik yang lebih ramah karbon,” ujar Suahasil dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Komitmen terhadap transisi energi dan pengembangan pasar karbon menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi Suahasil dengan jajaran pimpinan World Bank, International Finance Corporation (IFC), delegasi Singapura dan Thailand, serta Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Dalam pertemuan dengan Menteri Kedua Keuangan Singapura Indranee Rajah, Suahasil membahas pengembangan pasar karbon, skema pembiayaan campuran (blended finance), serta konektivitas energi melalui ASEAN Power Grid.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247876//pajak-eqUB_large.jpg
Sering Dikira PPN, Ternyata Ini Pajak yang Muncul di Struk Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/320/3247230//dirjen_pajak-2dvq_large.jpg
Setoran Pajak Kurang Rp750 Triliun, DJP Bidik Penerimaan dari Sektor Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246769//menkeu_suahasil-pg5w_large.png
Suahasil Terbitkan Aturan Penerimaan Pajak Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246634//pajak-7C2A_large.jpg
Daftar 5 Jenis Hiburan yang Kena Pajak 40 Persen, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245133//gedung-vpch_large.jpg
Sasar Wajib Pajak Besar, DJP Sosialisasikan Pajak Minimum Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243595//pajak_restoran-ucZs_large.jpg
Pajak di Struk Restoran Tak Selalu PPN, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement