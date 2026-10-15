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Profil dan Kekayaan Rustian, Sestama BNPB yang Terjaring OTT KPK saat di Tengah Bencana 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |21:19 WIB
Profil dan Kekayaan Rustian, Sestama BNPB yang Terjaring OTT KPK saat di Tengah Bencana 
BNPB (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Profil dan kekayaan Rustian, Sestama BNPB yang terjaring OTT KPK saat di tengah Bencana. Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian dipulangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026). Langkah ini diambil KPK lantaran penyidik belum menemukan dugaan perbuatan melawan hukum.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, angkat bicara mengenai pemulangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa status Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose).

"Untuk saat ini, sampai tadi malam dari hasil ekspose, belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama," kata Setyo saat ditemui di Yogyakarta.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap total 14 orang. Namun, dari hasil gelar perkara, lembaga antirasuah ini hanya menetapkan lima orang di antaranya sebagai tersangka.

Salah satu tersangka ialah Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Adapun empat tersangka lainnya yaitu Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK, Gabriel Purwaka Sigit, serta tenaga ahli BNPB, Richard Erlangga. Sementara dua tersangka dari pihak swasta yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

Dalam LHKPN periodik 2025 yang disampaikan pada 20 Maret 2026, Rustian melaporkan kekayaan Rp3.555.584.422 tanpa utang. 

Asetnya properti di Bogor dan Pekanbaru serta tiga mobil.

 

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Topik Artikel :
KPK BNPB Orang Kaya
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