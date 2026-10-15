Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.938 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |16:10 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.938 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Kamis (15/10/2026), turun 35 poin atau sekitar 0,20 persen ke level Rp17.938 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Kelompok Houthi menyerang kantor pusat Saudi Aramco dan Iran menyatakan akan menerapkan taktik baru untuk menargetkan kapal-kapal di Selat Hormuz guna menjaga harga minyak tetap tinggi.

"Pejabat maritim melaporkan pada hari Rabu bahwa sebuah kapal kontainer dan sebuah kapal kargo curah telah tenggelam di dekat selat tersebut dalam 24 jam terakhir, setelah terkena proyektil dalam insiden yang terpisah," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Serangan di sekitar jalur perairan tersebut meningkat tajam dalam 10 hari terakhir. Iran menyatakan bahwa mereka meningkatkan serangan sebagai respons terhadap blokade AS atas pelabuhan-pelabuhan Iran serta sanksi yang lebih ketat yang diberlakukan bulan lalu.

Seorang pejabat AS mengungkapkan pada hari Rabu bahwa, di tengah gangguan pelayaran dan lonjakan biaya pengangkutan ke rekor tertinggi akibat ketegangan yang melibatkan Iran, pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan untuk melonggarkan sanksi terhadap kapal-kapal yang termasuk dalam "armada bayangan" (shadow fleet).

Indeks Harga Konsumen (CPI) bulan September naik 0,6 persen secara bulanan, sesuai ekspektasi dan meningkat dari kenaikan 0,4 persen pada bulan Agustus. Inflasi utama tahunan naik menjadi 3,7 persen dari 3,4 persen, melampaui perkiraan 3,6 persen.

Sementara CPI inti, yang tidak mencakup harga makanan dan energi, naik 0,3 persen secara bulanan, melampaui ekspektasi 0,2 persen dan menyamai laju bulan Agustus. Tingkat inflasi inti tahunan naik menjadi 2,6 persen dari 2,4 persen, juga di atas perkiraan 2,5 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3247998/bank_indonesia-FEIf_large.jpg
Rupiah Dekati Rp18 Ribu per Dolar AS, BI Konsisten Intervensi Jaga Stabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3247978/rupiah_hari_ini-Rzib_large.jpg
Rupiah Hari Ini Diproyeksikan Melemah ke Rp17.950 per Dolar AS, Tertekan Inflasi AS hingga Melebarnya Defisit Transaksi Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/320/3247744/rupiah_hari_ini-LOFP_large.jpg
Rupiah Diproyeksikan Melemah ke Rp17.950 per Dolar AS, Tertekan Inflasi Global dan Isu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/320/3247428/rupiah_hari_ini-Xa9e_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.913 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/278/3247345/rupiah-rTsz_large.jpg
Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp18.000 per Dolar AS, Dihantui Defisit APBN Rp319 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/320/3246927/rupiah_hari_ini-Jaxr_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.899 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement