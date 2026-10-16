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MSCI Ancam Turunkan Status Pasar Modal Indonesia ke Standalone Market, OJK Buka Suara

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |09:44 WIB
MSCI Ancam Turunkan Status Pasar Modal Indonesia ke Standalone Market, OJK Buka Suara
MSCI Ancam Turunkan Status Pasar Modal Indonesia ke Standalone Market, OJK Buka Suara (Foto: Ketua OJK/Okezone)
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JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati pengumuman yang dirilis oleh lembaga penyedia indeks global MSCI Inc. pada 15 Oktober 2026, di mana MSCI menyatakan akan memulai periode konsultasi atas proposal reklasifikasi status Indonesia. 

MSCI mengumumkan untuk membuka konsultasi dengan pelaku pasar mengenai usulan menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market (pasar berkembang) ke Standalone Market (pasar mandiri).

Dalam pengumuman tersebut, MSCI kembali menyampaikan acknowledgement atas pelaksanaan inisiatif-inisiatif reformasi pasar modal Indonesia yang telah berjalan, termasuk publikasi kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengumuman High Shareholding Concentration (MSC), dan kebijakan baru mengenai kenaikan batas minimum free float. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK menghormati view dari MSCI dan terus melakukan pembenahan dan tindak lanjut atas berbagai masukan yang diberikan. 

OJK juga mencermati dan memberikan perhatian serius terhadap penilaian MSCI mengenai area-area yang masih memerlukan penyempurnaan ke depan. OJK menghormati independensi lembagalembaga penyedia indeks global, termasuk MSCI, serta menghargai setiap masukan yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan. 

“Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif,” kata Friderica di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

 

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