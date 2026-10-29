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MNC Sekuritas Raih Indonesia's Best Retail Broker dalam Euromoney Markets Awards 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |13:23 WIB
MNC Sekuritas Raih Indonesia's Best Retail Broker dalam Euromoney Markets Awards 2026
MNC Sekuritas Raih Indonesia's Best Retail Broker dalam Euromoney Markets Awards 2026
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JAKARTA - MNC Sekuritas kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan meraih penghargaan Indonesia's Best Retail Broker dalam Euromoney Markets Awards 2026 pada 16 Oktober 2026. Penilaian dalam Euromoney Markets Awards 2026 dilakukan melalui pendekatan berbasis data yang mencakup kinerja kuantitatif, strategi bisnis, inovasi, serta analisis pasar independen. Proses penilaian juga mempertimbangkan bukti kinerja dan pencapaian perusahaan untuk menentukan keunggulan di industri pasar keuangan.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengatakan bahwa pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus mengembangkan MotionTrade dan memperluas jangkauan layanan serta edukasi pasar modal agar semakin banyak masyarakat mengenal pasar modal.

“Sepanjang tahun 2025, MNC Sekuritas mencatatkan pertumbuhan jumlah nasabah sebesar 8,6% dan brokerage fee sebesar 39,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini didukung oleh sinergi layanan digital MotionTrade dan 167 jaringan point of sales di berbagai wilayah Indonesia, yang memungkinkan kami menjangkau lebih banyak nasabah ritel,” kata Susy dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai informasi, Euromoney merupakan media dan penyedia informasi bisnis internasional yang berbasis di London, Inggris, dengan fokus pada sektor perbankan dan keuangan global. Melalui Euromoney Markets Awards 2026, Euromoney memberikan pengakuan kepada pelaku industri atas kontribusi dan pencapaiannya di sektor pasar keuangan. Penghargaan ini mencerminkan pengakuan terhadap perusahaan yang dinilai memiliki kinerja dan kontribusi unggul dalam industri keuangan.

 

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