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Transisi Energi, Ekosistem Biomethane Indonesia Dikembangkan 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |08:00 WIB
Transisi Energi, Ekosistem Biomethane Indonesia Dikembangkan 
Transisi Energi, Ekosistem Biomethane Indonesia Dikembangkan (Foto: Ilustrasi PGAS)
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JAKARTA - Ekosistem biomethane Indonesia dikembangkan. Biomethane yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik memiliki potensi untuk mendukung dekarbonisasi industri, memperkuat ketahanan energi, serta berkontribusi terhadap pengurangan emisi metana nasional. 

Pengembangan potensi tersebut perlu didukung oleh standar tata kelola lingkungan yang ketat serta pengurangan emisi gas rumah kaca yang terukur. Hal ini dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan Unilever yang berkolaborasi untuk mendorong ekosistem biomethane Indonesia di ajang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turkiye dan menandatangani joint statement dalam ajang tersebut.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Mirza Mahendra menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi pengembangan biomethane di Indonesia.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan biomethane sebagai bagian dari transisi energi nasional. Dengan dukungan infrastruktur gas bumi yang telah terbangun, akses pasar, serta pengalaman dalam distribusi gas bumi, PGN memiliki posisi strategis untuk menghubungkan peluang pengembangan biomethane dengan kebutuhan pelanggan industri terhadap alternatif energi yang lebih rendah karbon,” ujar Mirza dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan bersama ini mencerminkan kesamaan visi kedua perusahaan untuk memperkuat dialog dan menjajaki peluang pengembangan ekosistem biomethane di Indonesia, sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi, pengurangan emisi metana, dan dekarbonisasi industri nasional. 

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan kolaborasi yang kuat di seluruh value chain. Pemilik bahan baku, pengembang proyek, operator infrastruktur, pemerintah, asosiasi industri, dan calon pengguna, masing-masing memiliki peran penting dalam membangun ekosistem biomethane yang andal dan berkelanjutan. Kolaborasi ini mencakup pengembangan pasokan dan infrastruktur, peningkatan ketertelusuran (traceability), penguatan kepercayaan pasar, serta penciptaan iklim yang mendukung investasi jangka panjang.

Lebih lanjut, Mirza menegaskan komitmen PGN dalam mewujudkan rantai pasok biomethane yang berkelanjutan baik secara teknis maupun kelayakan bisnisnya di Indonesia, mengakselerasi pemanfaatan solusi gas terbarukan, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan demi mendukung target dekarbonisasi nasional dan pertumbuhan berkelanjutan.

 

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