Dirut BTN: Layani Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tak Harus Merugi

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, transformasi menjadi langkah penting agar BTN dapat meningkatkan kinerja bisnis. (Foto: Okezone.com/BTN)

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus melakukan transformasi bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat fundamental perusahaan. Transformasi mencakup digitalisasi layanan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), penguatan manajemen risiko, hingga perbaikan tata kelola perusahaan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, transformasi menjadi langkah penting agar BTN dapat meningkatkan kinerja bisnis di tengah fokus perusahaan melayani masyarakat berpenghasilan rendah, yang selama ini menjadi segmen utama pembiayaan perumahan.

Menurut Nixon, melayani masyarakat berpenghasilan rendah bukan berarti BTN harus terus mencatatkan kinerja yang terbatas. Perusahaan tetap harus mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing tanpa meninggalkan fokus bisnis utamanya.

"Kita bukanlah perusahaan atau bank dengan laba terbesar, karena kita sadar bahwa kita memang melayani masyarakat berpenghasilan rendah sebagai segmen utama bisnis BTN. Tapi, kita juga belajar bahwa melayani segmen bawah tidak melulu harus rugi, tidak melulu harus lambat, dan tidak melulu menjadi perusahaan yang malas," ujar Nixon.

Dia menjelaskan, BTN melakukan transformasi melalui sejumlah aspek, mulai dari pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, pemberdayaan SDM, peningkatan kualitas layanan nasabah, hingga penguatan aspek environmental, social, and governance (ESG).

Selain itu, BTN juga memperkuat manajemen risiko dan tata kelola perusahaan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pengelolaan bisnis. Langkah tersebut diperlukan agar pertumbuhan perusahaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume bisnis, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberlanjutan.

Nixon menegaskan, transformasi perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan strategi bisnis dan peningkatan kinerja keuangan. Perusahaan juga perlu membangun integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan.