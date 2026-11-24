Kadin Dorong Perlindungan Data Pribadi, Keamanan Bisnis Digital Jadi Sorotan

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah dan pelaku usaha memperkuat perlindungan data pribadi untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keberlangsungan bisnis digital. Langkah tersebut dinilai semakin mendesak menjelang pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2026 pada 16 Januari 2027.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika, Clarissa Tanoesoedibjo, mengatakan perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari keberlangsungan usaha.

Menurutnya, kebocoran dan penyalahgunaan data dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap layanan digital, mulai dari perbankan, telekomunikasi, kesehatan, hingga platform hiburan.

"Kadin sebagai mitra dari pemerintah siap menjadi jembatan, membawa suara asosiasi anggota kami dari penyelenggara internet dan telekomunikasi sampai Asosiasi DPO Indonesia ke meja dialog yang rutin bersama pemerintah," ujar Clarissa dalam forum DPO Summit di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Clarissa menjelaskan, Kadin mendorong penguatan perlindungan data pribadi melalui tiga aspek, yakni kepastian regulasi, kecepatan penanganan insiden, dan kesetaraan penerapan aturan bagi seluruh pelaku usaha.