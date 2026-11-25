Danantara Raup Laba Rp203,4 Triliun di 2025, Dorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Danantara Indonesia membukukan laba bersih Rp203,4 triliun untuk periode sembilan bulan dalam laporan keuangan konsolidasian perdananya untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laba tersebut mencerminkan sembilan bulan kinerja portofolio sejak pengalihan saham (inbreng) BUMN pada Maret 2025, yang ditopang

oleh pendapatan usaha Rp2.385,2 triliun dan arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp563,1 triliun.

Kinerja ini memperkuat kapasitas Danantara Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui transformasi BUMN dan investasi di sektor-sektor produktif.

Per 31 Desember 2025, total aset konsolidasian mencapai Rp11.607 triliun. Angka ini menjadi baseline resmi berdasarkan nilai tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian, setelah penyelarasan kebijakan akuntansi, rekonsiliasi data, dan eliminasi transaksi antarentitas untuk

menghindari penghitungan ganda.

Sementara itu, secara pro forma 12 bulan, imbal hasil ekuitas (Return on Equity/ROE) mencapai 8,7%.Sebagai laporan perdana, hasil ini menjadi baseline bagi pengelolaan aset dan pengukuran kinerja Danantara Indonesia ke depan, sekaligus menegaskan komitmen institusi terhadap tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Konsolidasian BPI Danantara Tahun 2025. Opini tersebut menegaskan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa capaian ini menunjukkan kekuatan dan produktivitas portofolio yang dikelola Danantara Indonesia.

“Untuk pertama kalinya, kinerja seluruh portofolio Danantara Indonesia tersaji dalam satu laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit. Kinerja ini menunjukkan bahwa portofolio Danantara Indonesia memiliki skala yang kuat, mampu menghasilkan profitabilitas dan arus kas yang sehat, serta berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi nasional. Fondasi ini menjadi titik awal untuk terus meningkatkan produktivitas aset dan menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia," katanya di Jakarta, Rabu (25/11/2026).