JAKARTA - MNC Media menjajaki kerja sama dengan salah satu stasiun televisi terbesar di Eropa bernama RT (Russia Today) yang merupakan jaringan televisi berita global multibahasa, didanai pemerintah berbasis di Federasi Rusia.

Awal penjajakan ditandai dengan kedatangan perwakilan RT ke Studio milik MNC Media, Gedung Inews, Jakarta Pusat, antaranya Head of the Center of International Projects of Rossiya Segodnya Vasily Pushkov, Head of International Cooperation of RT Karina Melikyan, Advisor for Business development RUPTLY Kolesnikov Igor, Kemudian Deputy Minister for Communications and Information Alexey Volin, dan Press-attache of Russian Embassy Dmitry Povetkin RT Denis Tetyushin.

Mereka bertandang ke Studio MNC Media didampingi oleh Direktur iNews Wijaya Kusuma. Dia mengatakan, RT mengajak kerja sama perihal sharing konten, serta beberapa penjajakan kerja sama lain. "Mereka juga undang kita untuk mengikuti seminar yang mereka selenggarakan. Jadi sharing tentang pengetahuan, bagaimana menjadi seorang jurnalis yang baik, bagaimana mengelola media dengan baik, terus mereka ingin kerja sama, itu satu," katanya ketika ditemui di Gedung iNews, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Mereka, lanjut Wijaya, juga memerlukan sumber di Asia Pasifik. "Kebetulan mereka tidak punya akses atau kerja sama dengan media besar di Asia Pasifik dan mereka ajak MNC sebagai media partner mereka," terangnya.

"Dan RT adalah media terbesar di Eropa. jadi saya pikir kita juga sambut baik ajakan kerja sama ini dan kita juga berharap kerja sama ini membuahkan sesuatu buat kita," paparnya.

Rencananya jika berjalan sesuai rencana, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bakal dilaksanakan pada April tahun depan. "Mungkin April, karena mereka mengundang kita April untuk mereka membuat seminar internasional dan mereka mengundang kita sebagai salah satu partner atau rekan kerjanya mereka," sebutnya.

"Nanti selanjutnya tentu kita akan laporkan ke Pak Hary Tanoe (Chairman MNC Group), kemudian kita minta arahan beliau terus kemudian kita akan membuat MoU mengenai bentuk bagaimana kerja samanya, bagi hasil kontraknya," tandasnya.

(kmj)